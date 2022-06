Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) soll nach Ansicht eines neuen Expertenrates bei ihren Untersuchungen zum Ursprung des Coronavirus auch die Theorie eines Laborunfalls weiter in den Blick nehmen. Es seien weitere Studien erforderlich, um auch "die Möglichkeit einer Einschleppung von SARS-CoV-2 in die menschliche Bevölkerung durch einen Laborunfall zu bewerten", erklĂ€rte die wissenschaftliche Beratergruppe fĂŒr die Entstehung neuartiger Krankheitserreger (SAGO) am Donnerstag in ihrem ersten Bericht.