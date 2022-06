Aktualisiert am 15.06.2022 - 09:19 Uhr

Am Mittwochmorgen konnten Flugzeuge in der Schweiz weder starten noch landen. Jetzt gab es Entwarnung: Die technische Störung wurde behoben.

Die Sperrung des Schweizer Luftraums ist nach einer mehrstĂŒndigen Panne bei der Flugsicherung Skyguide am Mittwochmorgen wieder aufgehoben worden. Das teilte Skyguide mit. Zahlreiche Flugzeuge, die in ZĂŒrich oder Genf landen sollten, waren in NachbarlĂ€nder umgeleitet worden.