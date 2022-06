RKI: Inzidenz in Deutschland steigt ├╝ber 600

Die Sommerwelle hat die Republik weiter fest im Griff: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt an, auch die Neuinfektionen sind mit fast 110.000 gemeldeten F├Ąllen hoch.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen mit 618,2 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 532,9 gelegen (Vorwoche: 427,8; Vormonat: 307,2).

Allerdings liefert die Inzidenz kein vollst├Ąndiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster F├Ąlle aus ÔÇô vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests z├Ąhlen in der Statistik. Zudem k├Ânnen Nachmeldungen oder ├ťbermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte f├╝hren.

Die Gesundheits├Ąmter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 108.190 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 28.118) und 90 Todesf├Ąlle (Vorwoche: 19) innerhalb eines Tages. Allerdings sind die Werte der Vorwoche wegen eines Feiertags (Fronleichnam) in mehreren Bundesl├Ąndern wenig aussagekr├Ąftig. Vergleiche der Daten sind zudem wegen des allgemeinen Testverhaltens, Nachmeldungen oder ├ťbermittlungsproblemen nur eingeschr├Ąnkt m├Âglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesf├Ąlle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesl├Ąnder nicht ans RKI ├╝bermitteln und ihre F├Ąlle im Wochenverlauf nachmelden.