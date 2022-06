Wetteranimation zeigt: Hier drohen nach der Hitze heftige Unwetter

Hitze in Deutschland – zum Ende der Woche sind bis zu 35 Grad vorhergesagt. In einigen Landesteilen drohen Unwetter, wie die t-online Wetteranimation zeigt.

Mit sommerlichen Temperaturen, Gewittern und Starkregen zeigt das Wetter in Deutschland auch in den kommenden Tagen viele Facetten. Während in einigen Regionen extreme Hitze zu erwarten ist, drohen in manchen Gebieten heftige Schauer und Gewitter, wie die Wetteranimation im Video zeigt.