Krank: Judith Rakers fehlt in NDR-Show

Lange Schiffstaus in der Nordsee

Schwerer Unfall in Heidelberg Linienbus fährt in Wohnhaus – mehrere Verletzte Von dpa , afp Aktualisiert am 06.07.2022 - 16:43 Uhr Lesedauer: 1 Min. Einsatzkräfte versorgen Verletzte nach dem Unfall: Wie schwer und wie viele Menschen verletzt wurden, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. (Quelle: René Priebe/pr-video/dpa-bilder)

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar: Ein Linienbus ist in Heidelberg in ein Wohnhaus gefahren. Es soll mehrere Verletzte geben.

Bei einem schweren Unfall mit Beteiligung eines Linienbusses in Heidelberg sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei in Mannheim mitteilte, wurden 18 Menschen verletzt, mindestens einer davon schwer. Der Bus war in ein Wohnhaus gefahren.

Der Fahrer des Gelenkbusses hatte wegen eines Defekts an einer der hinteren Einstiegstüren das Fahrzeug verlassen. Währenddessen setzte sich das Fahrzeug aus zunächst unbekannten Gründen in Bewegung und prallte nach einigen Metern führerloser Fahrt zunächst gegen eine Mauer und dann in die Fassade des Anwesens.