Schweiz: Deutscher Bergsteiger im Wallis tödlich verunglückt

Deutscher Bergsteiger stirbt in Schweizer Alpen

Ein 65-jähriger deutscher Bergsteiger ist trotz seines Kletterseils tödlich in den Schweizer Alpen verunglückt. Wie die Behörden am Freitag berichteten, war der Mann am Vortag zusammen mit einem Begleiter auf dem Aufstieg zur 4.357 Meter hohen Dent Blanche bei Zinal im Kanton Wallis. Auf einer Höhe von 4.000 Metern stürzte der 65-Jährige etwa 30 Meter ab, bevor sich das Seil straffte und seinen Sturz stoppte.