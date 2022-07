Spanien: Sechs Verletzte bei traditioneller Stierhatz in Pamplona

Zum Abschluss der ebenso traditionsreichen wie umstrittenen Stierrennen des "Sanfermines"-Festes sind in Spanien sechs L√§ufer schwerer verletzt worden. Einer der M√§nner sei am Donnerstag bei der achten und letzten Stierhatz in Pamplona im Norden des Landes von einem Stier auf die H√∂rner genommen worden, berichtete der staatliche Fernsehsender RTVE unter Berufung auf die Organisatoren. Ihm gehe es aber nach einer ersten Behandlung gut, hie√ü es. Weitere f√ľnf L√§ufer seien mit Verletzungen wie Prellungen und Knochenbr√ľchen ins Krankenhaus gebracht worden.

Das Fest zu Ehren des Stadtheiligen San Ferm√≠n fand erstmals seit 2019 wieder statt. 2020 und 2021 war es wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Die Stierhatz wird von mehreren Sendern live √ľbertragen. An insgesamt acht Tagen wurden auch diesmal am fr√ľhen Vormittag jeweils sechs zum Teil √ľber 600 Kilogramm schwere Kampfbullen und mehrere zahme Leitochsen durch die engen Gassen der Altstadt f√ľr die Stierk√§mpfe am Abend bis in die Arena gejagt. Dabei wurden insgesamt 50 L√§ufer etwas schwerer verletzt. Einige der Verletzten wurden unter anderem am Ges√§√ü und am Genitalbereich aufgespie√üt und lagen zum Teil nach mehreren Tagen weiterhin im Krankenhaus.