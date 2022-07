Hoher Infektionsdruck RKI: Keine Entspannung der Corona-Lage in Sicht Von dpa , aj 15.07.2022 - 01:46 Uhr Lesedauer: 2 Min. Ein Intensivbett, in dem ein Covid-19-Patient liegt: Der Infektionsdruck bleibt laut RKI hoch. (Quelle: Sebastian Gollnow/dpa-bilder)

Corona will einfach nicht weichen. Die Zahl der erfassten FĂ€lle bleibt hoch, die Belastung des Gesundheitswesens auch. Ein Überblick.

Viele Erkrankte in der Bevölkerung, vermehrte AusbrĂŒche in Alten- und Pflegeheimen und eine steigende Zahl von Intensivpatienten – eine Entspannung der Corona-Lage ist vorerst nicht in Sicht. Der Infektionsdruck bleibe in allen Altersgruppen hoch, schreibt das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem Wochenbericht vom Donnerstagabend. Vielleicht noch das Erfreulichste: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der gemeldeten FĂ€lle blieb im Vergleich zur vorherigen Berichtswoche weitgehend unverĂ€ndert - "es zeichnet sich ein Plateau ab", schreibt das RKI.

Allerdings seien auch bei gleichbleibenden Fallzahlen weitere Anstiege von schweren Erkrankungen, Hospitalisierungen und TodesfĂ€llen zu erwarten, heißt es weiter. Zuletzt verzeichnete die Behörde wieder einen Anstieg bei den AusbrĂŒchen in Alten- und Pflegeheimen. Aus 235 dieser Einrichtungen wurden demnach in der vergangenen Woche AusbrĂŒche mit mindestens einem neuen Fall gemeldet, in der Vorwoche waren es 192.

Zahl der Patienten auf Intensivstationen steigt

Angestiegen ist erneut auch die Zahl der Patienten, die auf einer Intensivstation mit Covid-19-Diagnose behandelt werden mĂŒssen. Laut der Deutschen InterdisziplinĂ€ren Vereinigung fĂŒr Intensiv- und Notfallmedizin lag sie am Donnerstag bei 1243 (Vorwoche: 1047).

Schwere KrankheitsverlĂ€ufe betreffen nach RKI-Angaben weiterhin Ă€ltere Menschen ab 80 Jahren am stĂ€rksten. Pro 100.000 Einwohner kamen in dieser Altersgruppe in der vergangenen Woche etwa 25 mit einer schweren Atemwegsinfektion und Covid-19 ins Krankenhaus. Über alle Altersgruppen hinweg lag dieser Wert bei 3,7 – das entspreche etwa 3.100 neuen Krankenhausaufnahmen in der Woche.