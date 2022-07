Megasumme beim Eurojackpot: Mehr als 104 Millionen Euro möglich!

Aktualisiert am 15.07.2022 - 09:39 Uhr

Mit so einem Gewinn hätte man ausgesorgt: 104 Millionen sind im Topf des Eurojackpots. Sollte niemand richtig liegen, ist bald ein neuer Rekord möglich.

Einen dreistelligen Millionenbetrag können europäische Lottospieler bei der Ziehung des Eurojackpots am Freitagabend (gegen 20 Uhr) im finnischen Helsinki einstreichen. Im Topf sind rund 104 Millionen Euro , wie Westlotto mitteilte. Sollte jemand richtig tippen, wäre die Gewinnsumme nah am bisherigen Rekord.

Im Mai hatte eine Tippgemeinschaft aus Nordrhein-Westfalen einen Rekord-Jackpot von 110 Millionen Euro geknackt. Derart hohe Summen sind erst seit einigen Monaten möglich: Zum zehnjährigen Bestehen der europäischen Lotterie hoben die 18 Teilnehmerländer Ende März die Obergrenze von 90 auf 120 Millionen Euro an.

Sieben richtige Zahlen für Millionengewinn

Sollte am Freitag in der höchsten Gewinnklasse niemand erfolgreich sein, baut sich die Summe des Jackpots weiter auf. Bei der folgenden Ziehung am Dienstag wäre laut einem Sprecher von Westlotto dann ein neuer Rekordgewinn möglich.