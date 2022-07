Eurojackpot nicht geknackt – jetzt geht es um eine Rekordsumme

Der mit 104 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot ist am Freitag nicht geknackt worden. Damit geht es bei der nächsten Ziehung am Dienstag um rund 117 Millionen Euro, wie Westlotto in Münster mitteilte.

Eine Million Euro in zweiter Gewinnklasse möglich

Weil am Freitagabend bei der Ziehung in Helsinki niemand die gezogenen Zahlen 9, 11, 16, 19, 32 und die Eurozahlen 3 und 5 getippt hatte, wächst die Gewinnsumme jetzt auf die Rekordhöhe an. Die Angaben der Zahlen sind ohne Gewähr. Bei der nächsten Ziehung am Dienstag erwartet Westlotto nicht nur rund 117 Millionen Euro in der Gewinnklasse 1, sondern auch rund eine Million Euro in der Gewinnklasse 2.