Brand in der Sächsischen Schweiz: "Lage bleibt angespannt"

Aktualisiert am 06.08.2022 - 13:18 Uhr Lesedauer: 1 Min.

In Sachsen frisst sich das Feuer durch den Boden

Immer noch brennt es in der Sächsischen Schweiz: Das Einsatzgebiet erstreckt sich inzwischen über eine Fläche so groß wie 210 Fußballfelder.

Die Situation im Waldbrandgebiet Nationalpark Sächsische Schweiz ist noch nicht unter Kontrolle. "Die Lage bleibt angespannt. Der Regen in der Nacht hat etwas geholfen, dafür hat der böige Wind Probleme bereitet", sagte Yamina Benamara vom Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Samstagmorgen auf Anfrage. Nach wie vor seien rund 600 Feuerwehrleute und zwölf Löschhubschrauber mit der Bekämpfung von Glutnestern tief unter der Erde beschäftigt.

"Das Feuer wandert in einer Tiefe von bis zu einem halben Meter weiter", erklärte Benamara. Der Boden müsse in mühsamer und kräftezehrender Arbeit aufgerissen und dann stark gewässert werden. Schwere Geräte oder Fahrzeuge könnten in dem felsigen und steilen Gelände nicht eingesetzt werden.