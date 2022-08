Frau stirbt nach Sturz aus Achterbahn

Aktualisiert am 06.08.2022 - 21:23 Uhr

In Rheinland-Pfalz ist eine 57 Jahre alte Frau aus der Achterbahn eines Freizeitparks gestürzt und noch vor Ort verstorben. Die Polizei ermittelt.

In einem Freizeitpark im rheinland-pfälzischen Klotten ist am Samstagnachmittag eine Frau aus einer fahrenden Achterbahn gefallen und tödlich verletzt worden. Die 57-Jährige aus dem saarländischen St. Wendel starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch vor Ort, wie die Polizei am Abend mitteilte. Ein Rettungshubschrauber und der Rettungsdienst waren ebenso vor Ort wie die Freiwillige Feuerwehr.