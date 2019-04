Nach tödlichem Zyklon "Idai"

Nächster schwerer Wirbelsturm fegt über Mosambik hinweg

26.04.2019, 00:19 Uhr | AFP

Zyklon "Kenneth" nähert sich der Küste von Mosambik: Der schwere Sturm traf am Donnerstagabend in der nördlich Provinz Cabo Delgado auf Land. (Quelle: NASA/Reuters)

Wirbelsturm "Idai" hat in Mosambik katastrophale Schäden angerichtet und Hunderttausende obdachlos gemacht. Nur einen Monat später fegt ein erneuter Zyklon über das südostafrikanische Land hinweg.

Gut einen Monat nach dem tödlichen Zyklon "Idai" zieht ein neuer schwerer Wirbelsturm über Mosambik hinweg. Der Zyklon "Kenneth" traf am Donnerstagabend in der nördlich Provinz Cabo Delgado auf Land, nachdem er zuvor über die Komoren gezogen war. Bäume stürzten um, Boote wurden zerstört. Die Vereinten Nationen warnten vor Überschwemmungen und Erdrutsche durch tagelange, heftige Regenfälle im Gefolge des Zyklons.

Alle Flüge nach Pemba im Norden des südostafrikanischen Landes waren am Donnerstag wegen des bevorstehenden Zyklons "Kenneth" abgesagt worden. In der Stadt fiel nach Angaben der staatlichen Zeitung "Noticias" im Tagesverlauf der Strom aus, heftige Windböen fegten seit dem Nachmittag durch die Stadt.

Der Sturm "Idai" richtet in Mosambik große Schäden an. Durch die Wassermassen sind in den betroffenen Regionen immer noch tausende Menschen in Lebensgefahr. (Quelle: dpa)



Die Hilfsorganisation Care warnte in Berlin, sollte "Kenneth" so schwer wüten, wie von Meteorologen vorhergesagt, wäre dies "eine doppelte Katastrophe". "Die für Zyklon "Idai" bereitgestellten Hilfsgelder reichen jetzt schon kaum aus", erklärte Ninja Taprogge, die erst kürzlich aus Mosambik zurückkehrte. "Für die Folgen eines zweiten Sturms sind schlichtweg nicht genügend Ressourcen verfügbar."

Category 4 Cyclone #Kenneth slammed into northern #Mozambique and made landfall. @NOAASatellites indicates that this is the first (& strongest) hurricane-strength storm to impact Mozambique's Cabo Delgado Province. https://t.co/qGdHTcDE3G pic.twitter.com/BOyyHRnRd0 — UW-Madison CIMSS (@UWCIMSS) April 25, 2019

Die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) erklärte, sie sei "besonders besorgt" wegen möglicher Schäden durch "Kenneth" in Mosambik, "wo die Bevölkerung sich gerade von den Schäden durch den Zyklon 'Idai' erholt". Ein erneuter Sturm sei "ein weiterer Schlag für das mosambikanische Volk" , erklärte auch das Welternährungsprogramm (WFP), das "Idai"-Opfer mit Lebensmitteln versorgt.









"Idai" hatte Mitte März in Mosambik sowie in Simbabwe und Malawi gewütet. Etwa tausend Menschen starben, davon mehr als 600 Menschen in Mosambik. Außerdem richtete der Sturm Sachschäden in Höhe von mehr als zwei Milliarden Dollar an, das sind umgerechnet etwa 1,79 Milliarden Euro.