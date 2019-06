Viele Beben in wenigen Wochen

Bayern meldet Erdbeben in Bad Reichenhall

10.06.2019, 14:54 Uhr | dpa

Blick über Bad Reichenhall: In dem Gebiet kommt es regelmäßig zu Erdbeben. (Archivbild) (Quelle: Walter Bibikow/imago images)

Seit mehr als drei Wochen kommt es in Bad Reichenhall immer wieder zu Erdbeben. Dass sich die Beben so häufen, hat einen überraschenden Grund: Schnee und Regen.

Im bayerischen Bad Reichenhall hat es am Pfingstsonntag erneut ein leichtes Erdbeben gegeben. Wie der Erdbebendienst des Bayerischen Landesamtes für Umwelt am Montag auf seiner Webseite mitteilte, hatte das Beben eine Stärke von 2,5 auf einer Skala bis 12 und war in rund drei Kilometern Tiefe gemessen worden. Es ereignete sich im Gebiet des Berges Hochstaufen und war im Ortsgebiet Bad Reichenhall zu spüren.

Den Angaben zufolge ist das Beben Teil eines Erdbebenschwarms, der bereits seit mehr als drei Wochen andauert. Es soll mit den starken Niederschlägen der letzten Wochen und mit dem vielen Schnee im Winter zusammenhängen.





Das für seinen Salzabbau bekannte Bad Reichenhall wird öfter von Erdbeben erschüttert. Die Beben sollen entstehen, wenn durch Risse im Fels Wasser in Salzschichten dringt und diese ablöst.