Schäden unklar

Erdbeben der Stärke 6,2 erschüttert Mittelamerika

26.06.2019, 10:12 Uhr | dpa

Seismograph zeichnet ein Erdbeben auf: In Mittelamerika gab es ein Beben mit der Stärke 6,5. (Symbolbild)

In Mittelamerika hat die Erde mit einer Stärke von 6,2 gebebt. Betroffen war die Küste zwischen Panama und Costa Rica.

Ein starkes Erdbeben hat die Küste in der Grenzregion von Costa Rica und Panama erschüttert. Nach jüngsten Angaben des Geoforschungszentrums GFZ in Potsdam und der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Beben eine Stärke von 6,2 und sein Epizentrum etwa fünf Kilometer südöstlich des Ortes Aserrio de Gariche in Panama.







Die Angaben über die Tiefe des Erdbebens gingen zunächst auseinander. Die USGS gab die Tiefe mit 26,2 Kilometern an, das GFZ ermittelte eine Tiefe von 41 Kilometern. Zuvor war von einer deutlich geringeren Tiefe des Bebens die Rede gewesen. Über Schäden in der Region lagen zunächst keine Angaben vor.