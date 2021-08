Tornado in Ostfriesland?

Im Video: Meteorologin erklärt "die gefährlichsten Winde der Welt"

17.08.2021, 09:13 Uhr

Tornados sind die gefährlichsten Winde der Welt. In Deutschland treten sie seltener auf als in den USA, doch auch hierzulande können sie beobachtet werden. Expertin Michaela Koschak erklärt, wie sie entstehen und wo der Unterschied zur Windhose liegt. (Quelle: t-online)

Wetterexpertin erklärt: So entstehen Tornados

Ein Naturphänomen, das es auch bei uns gibt: Möglicherweise hat ein Tornado für schwere Schäden in Ostfriesland gesorgt. Eine Expertin sieht neben der Klimakrise eine andere Erklärung.

Umgekippte Bäume, abgedeckte Dächer, weggerissene Dachfirste: In Großheide im Kreis Aurich wurden am Montagabend nach Feuerwehrangaben rund 50 Häuser durch den Sturm – möglicherweise ein Tornado – beschädigt. Der Deutsche Wetterdienst prüft, ob es sich in Ostfriesland tatsächlich um einen Luftwirbel handelte.

Warum Tornados auch in Deutschland vorkommen, wie sie entstehen, und welche Erklärung es neben der Klimakrise noch gibt, sehen Sie oben im Video oder hier.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.



Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene. Zudem blickt sie zweimal pro Woche im Video auf die aktuellen Wetterentwicklungen in Deutschland.