Yosemite-Nationalpark: Waldbrand bedroht Riesenmammutbäume in Kalifornien

Feuerwehrleute k├Ąmpfen weiterhin gegen einen Waldbrand in Kalifornien. Der Schutz der ber├╝hmten B├Ąume in der Mariposa Grove steht im Fokus.

In Kalifornien dauert der Kampf gegen einen Waldbrand im Yosemite-Nationalpark an. Mehr als 500 Feuerwehrleute und Helfer waren am Montag in dem beliebten Ausflugsgebiet im Einsatz, wie die zust├Ąndige Parkbeh├Ârde mitteilte. Der vorige Woche ausgebrochene Brand bedroht die Mariposa Grove mit ihren bekannten Riesenmammutb├Ąumen. Das sogenannte "Washburn"-Feuer war am Montag erst zu 25 Prozent unter Kontrolle. Die Flammen hatten sich schnell ├╝ber eine Fl├Ąche von knapp 1.000 Hektar Land ausgebreitet. Die Mariposa Grove wurde f├╝r Besucher geschlossen.