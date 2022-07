Wälder in kroatischer Urlaubsregion stehen in Flammen

W├Ąlder in kroatischer Urlaubsregion in Flammen ÔÇô Orte evakuiert

Ein Waldbrand nahe der dalmatinischen Stadt Sibenik hat am Mittwoch zwei D├Ârfer an der sogenannten Krka-Riviera erfasst. Die Bewohner von Zaton und Raslina wurden mit Booten ├╝ber die Stubalj-Bucht in Sicherheit gebracht, erkl├Ąrte Danijel Mileta, der Chef des Zivilschutzes von Sibenik. Die Situation sei so schlimm wie schon seit zehn Jahren nicht mehr, f├╝gte er hinzu.