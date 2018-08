Ermittlungen in mehreren Fällen

Arzt soll Medikamente nur gegen Sex verschrieben haben

19.08.2018, 15:25 Uhr | dpa

Ein Arzt in Bayern sitzt in Untersuchungshaft. Von mehreren Patientinnen soll er Sex als Gegenleistung für das Verschreiben von Medikamenten verlangt haben.

Ein Arzt soll mehreren Patientinnen Rezepte nur gegen Sex ausgestellt haben. "Die Staatsanwaltschaft ermittelt in mehreren Fällen gegen den Mediziner", sagte Thomas Steinkraus-Koch, Sprecher bei der Staatsanwaltschaft Landshut. Zuvor hatte die "Bild" über den Fall berichtet.



In wie vielen Fällen der 59 Jahre alte Arzt aus dem Landkreis Rottal-Inn in Bayern Sex für die Medikamentenrezepte verlangt habe, sei noch unklar. Auch wie lange die Ermittlungen noch laufen, ist unbekannt. Der Mann sitzt laut Staatsanwaltschaft seit Mai in Untersuchungshaft.





Ins Rollen kam der Fall laut "Bild", weil eine betroffene Patientin per Messenger mit dem Arzt kommunizierte, ihr Bruder den Chat entdeckte und zur Polizei ging.