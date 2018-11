Polizeieinsatz in Gelsenkirchen

Geburtstagsfeier endet in Schlägerei

03.11.2018, 16:29 Uhr | dpa

Es begann als Geburstagsfest – und endete in einer riesige Prügelei: Die Polizei hat in Gelsenkirchen eine Feier mit 100 Gästen aufgelöst, weil diese aufeinander losgegangen waren.

Eine Geburtstagsfeier in Gelsenkirchen mit rund 100 Gästen ist am Freitagabend zu einer Schlägerei ausgeartet. Unklar ist, aus welchem Anlass es zu der Eskalation kam. An den Streitigkeiten und Handgreiflichkeiten sei eine Vielzahl der Gäste beteiligt gewesen, berichtete die Polizei.

Die ersten Polizisten am Einsatzort mussten Verstärkung anfordern, um die Lage zu beruhigen. Die Feier wurde anschließend beendet. Gegen mehrere Teilnehmer der Schlägerei wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.