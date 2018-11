Polizei sucht Zeugen

87-Jährige in Wohnung brutal überfallen und beklaut

28.11.2018, 19:31 Uhr | dpa

Grausame Tat im Saarland: Zwei Männer haben sich über eine Seniorin hergemacht und sie ausgeraubt. Die Frau wurde dabei verletzt. Die Täter sind auf der Flucht.

Zwei unbekannte Männer haben eine 87-jährige Frau in ihrem Haus in Schmelz (Kreis Saarlouis) überfallen und sie geschlagen, gefesselt und geknebelt. Die Seniorin habe leichte Verletzungen erlitten, sagte eine Polizeisprecherin in Saarbrücken am Mittwoch.





Münchner Polizei sucht Täter: Frau bei Überfall mit Messer ausgeraubt



Zunächst hatte am Montag einer der Männer bei der Frau geklingelt und sie in ein freundliches Gespräch verwickelt. Rund zwei Stunden später klingelte der Unbekannte erneut, während sein Komplize bereits über die Rückseite in das Haus gelangt war. Die Täter schlugen ihr Opfer und zwangen es zur Herausgabe eines Tresorschlüssels. Sie erbeuteten Schmuck und Uhren. Anschließend knebelten und fesselten sie die Frau und flüchteten. Die Polizei sucht nach Zeugen des Überfalls.