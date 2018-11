Münchner Polizei sucht Täter

Frau bei Überfall mit Messer ausgeraubt

28.11.2018, 09:00 Uhr | aj, t-online.de

Blaulicht der Polizei: In München ist eine Frau ausgeraubt worden. (Quelle: imago/ Symbolbild)

Eine Frau wurde im Münchner Stadtteil Au-Haidhausen überfallen, mit einem Messer attackiert und ausgeraubt. Der Täter flüchtete, die Frau liegt verletzt im Krankenhaus. Die Mordkommission ermittelt.

Im Gebiet des Rosenheimer Platzes im Stadtteil Au-Haidhausen in München ereignete sich am Dienstagabend gegen 21.00 Uhr ein Raubüberfall. Das berichten mehrere lokale Medien übereinstimmend. Demnach habe der Täter eine Frau in einer Wohnung überfallen und mit einem Messer angegriffen.

Laut einem Bericht des Bayerischen Rundfunks erbeutete der Täter Bargeld sowie eine Bankkarte. Die Frau habe laut Polizei mehrere Messerstiche erlitten und sei verletzt in eine Klinik eingeliefert worden.

Ermittler sperrten den S-Bahnhof Rosenheimer Platz zunächst ab. Die Haltestelle werde nun aber wieder bedient, schrieb die Deutsche Bahn München auf ihrem Twitter-Account später am Abend.

Bislang sei die Suche nach dem Täter noch ohne Erfolg gewesen, berichtet der Bayerische Rundfunk. Auch die Umstände des Überfalls seien bisher unklar. Die Münchner Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen.