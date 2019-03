Vorfall in Leipzig

Jugendliche stehlen Polizisten die Fahrräder

17.03.2019, 14:43 Uhr | dpa

In Leipzig hat eine Gruppe Jugendlicher Polizisten beklaut: Sie schnappten sich die E-Bikes der Fahrradstaffel. Weit kamen sie mit ihrer Beute jedoch nicht.

Fünf Jugendliche haben in Leipzig einen besonders dreisten Diebstahl begangen. Als Polizisten der Fahrradstaffel in einem Geschäft in der Innenstadt eine Anzeige aufnahmen, trugen die Heranwachsenden deren gesichert abgestellte E-Bikes davon, teilte die Polizei mit.



Bei der Tat am Samstag wurden sie von Zeugen beobachtet. Auf der Flucht warfen die Jugendlichen die beiden Räder in einer Passage auf den Boden. Beamte der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe BahnZentrum aus Bundes- und Landespolizei stellten die Jugendlichen kurz darauf.



Sie müssen sich nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung verantworten. Zur Höhe des Sachschadens an den beiden E-Bikes machte die Polizei keine Angaben.