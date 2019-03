Missglückte Flucht in Berlin

Mann will sich aus Wohnung abseilen – und stürzt ab

27.03.2019, 16:01 Uhr | AFP

Auf der Flucht vor der Berliner Polizei hat sich ein Mann schwer verletzt. Er wollte sich aus dem sechsten Stock abseilen – und stürzte irgendwann ab.

In Berlin hat sich ein 34 Jahre alter Mann schwer verletzt, als er sich wegen einer Polizeikontrolle mit aneinander geknoteten Bettlaken aus dem sechsten Stock abseilen wollte. Er zog sich bei seinem Sturz am Dienstag schwere Verletzungen an den Beinen und der Wirbelsäule zu, wie die Polizei mitteilte. Einem zweiten Mann gelang die Flucht.

Zivilfahnder hatten zuvor an der Wohnungstür geklingelt, um einen Haftbefehl zu vollstrecken. Laut Polizei antwortete ein Mann zunächst, er könne nicht öffnen, weil sein Bruder ihn eingeschlossen hätte.







Die Beamten warteten daraufhin nach Polizeiangaben einige Minuten. Die beiden Männer hätten in der Zwischenzeit wohl versucht, sich mit Bettlaken aus der Wohnung abzuseilen und so zu flüchten. Der 34-Jährige dürfte laut Polizei etwa aus Höhe des dritten Stocks abgestürzt sein.