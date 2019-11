Polizei erschießt einen Mann auf der London Bridge

Gewalt in der britischen Hauptstadt: Die Polizei hat auf der London Bridge nach einer Messerattacke einen Mann erschossen. Es gibt mehrere Verletzte.

Auf der London Bridge in der britischen Hauptstadt sind bei einer Messerattacke mehrere Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Die Sicherheitskräfte haben nach eigenen Angaben einen Mann festgenommen. Ein Mann ist demnach von der Polizei erschossen worden. Ob es sich um die gleiche Person handelt, war zunächst unklar.



Die Hintergründe des Vorfalls seien bislang unklar, teilte die Polizei mit. Als Sicherheitsmaßnahme behandle man den Fall jedoch, als habe er eine Verbindung zum Terrorismus.

At this stage, the circumstances relating to the incident at #LondonBridge remain unclear. However, as a precaution, we are currently responding to this incident as though it is terror-related.



One man has been shot by police. We will provide further information when possible.