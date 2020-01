Polizeieinsatz in Rottweil

Kunde attackiert Jobcenter-Mitarbeiterin mit Messer

16.01.2020, 13:44 Uhr | dpa

Agentur für Arbeit: In Rottweil ist eine Mitarbeiterin attackiert und schwer verletzt worden. (Symbolbild) (Quelle: imagebroker/imago images)

In einem Jobcenter in Baden-Württemberg hat ein Mann eine Angestellte mit einem Messer angegriffen. Die Frau wurde schwer verletzt in eine Klinik geflogen. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Ein Mann hat im Jobcenter in Rottweil eine Mitarbeiterin mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Der mutmaßliche Angreifer sei noch vor Ort festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Opfer kam mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus.



Warum es zu dem Angriff des Kunden auf die Mitarbeiterin kam, war zunächst unklar. Auch weitere Details etwa zur Identität des Mannes konnten die Beamten noch nicht nennen. Der Tatverdächtige werde derzeit ebenso wie Zeugen des Vorfalls vernommen.



Zuvor hatte der "Schwarzwälder Bote" über den Angriff berichtet. Demnach ist auch das DRK mit mehreren Einsatzfahrzeugen angerückt und die Polizei hat das Gelände abgeriegelt.