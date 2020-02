Nach Messerattacke in Gent

Berichte: Belgische Polizei schießt auf Frau

02.02.2020, 22:20 Uhr | AFP

Sie soll zwei Passanten mit einem Messer verletzt haben: Medienberichten zufolge hat die Polizei im belgischen Gent auf eine Frau geschossen. Ein terroristischer Hintergrund soll nicht bestehen.

In der belgischen Stadt Gent hat die Polizei Medienberichten zufolge am Sonntag auf eine Frau geschossen, die zwei Passanten mit einem Messer attackiert haben soll. Ihre Opfer seien mit Stichwunden, die nicht lebensgefährlich seien, in ein Krankenhaus eingeliefert worden, berichtete die Zeitung "Het Laatste Nieuws". Die mutmaßliche Täterin sei bei dem Polizeieinsatz an der Hand verletzt worden.

"Es gibt derzeit keinen Hinweis darauf, dass der Vorfall in Gent terroristischer Natur war", sagte eine Behördensprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten. Belgische Medien zeigten am Abend Bilder eines abgeriegelten Stadtviertels mit starker Polizeipräsenz.