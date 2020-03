Polizei ermittelt

Gedenkstätte für Bomben-Opfer in Chemnitz geschändet

08.03.2020, 13:37 Uhr | dpa

Gedenkstätte für die Opfer der Bombardierung der Stadt zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Chemnitz: Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. (Quelle: Martin Kloth/dpa)

Anlässlich zum 75. Jahrestag der Bombardierung von Chemnitz wurden Kränze an der Gedenkstätte niedergelegt. Wenige Tage später haben Unbekannte die Stätte mit Graffiti besprüht und schwer beschädigt.

In Chemnitz haben Vandalen die Gedenkstätte für die Opfer der Bombardierung der Stadt zum Ende des Zweiten Weltkriegs geschändet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde das Mahnmal auf dem Städtischen Friedhof zwischen Donnerstag und Samstagmittag schwer beschädigt. Die unbekannten Täter schrieben mit roter Farbe "Fuck Nazis" und "Deutsche Täter sind keine Opfer!" auf die Gedenkstätte.

Zudem wurden ein eingravierter Text des Dichters Louis Fürnberg und die Plastik einer trauernden Frau mit schwarzer Farbe besprüht sowie ein Relief mit weißer Farbe. Nach Angaben der Polizei wird der Sachschaden auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung.

Chemnitz war am 5. März 1945 bei alliierten Luftangriffen schwer zerstört worden. Allein an diesem Tag sind rund 2.100 Menschen ums Leben gekommen. Anlässlich des 75. Jahrestag der Bombardierung war am Donnerstag mit einer Kranzniederlegung der Opfer gedacht worden.