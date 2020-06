Eine Person festgenommen

Mann auf offener Straße in Regensburg getötet

18.06.2020, 11:28 Uhr | dpa

In Bayern ist ein Mann am Donnerstagmorgen auf der Straße umgebracht worden – eine Person konnte bereits festgenommen werden.

Ein Mann ist am Donnerstagmorgen in Regensburg nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf der Straße umgebracht worden. Die Tat habe sich gegen acht Uhr in der Furtmayrstraße in der Nähe des Hauptbahnhofs ereignet.



Nähere Details zur Tat, zum Opfer oder zu der festgenommenen Person nannte die Polizei bislang nicht. Dies berichtet die "SZ".

Keine Angaben dazu, ob Schüsse gefallen sind

"Eine Person wurde diesbezüglich festgenommen", teilten die Beamten mit. Der Bereich um den mutmaßlichen Tatort sei weiträumig abgesperrt worden. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr.

Polizei und Staatsanwaltschaft waren mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. Ein Polizeisprecher konnte zunächst keine Angaben zur Identität des Opfers und des Festgenommenen machen, dies müsse noch geprüft werden. Er wollte sich auch nicht zu Medienberichten äußern, nach denen am Tatort mehrere Schüsse fielen. Auch dies müsse noch geprüft werden.