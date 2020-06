Polizei sucht Täter

Zehnjähriger mit Luftgewehr angeschossen und schwer verletzt

29.06.2020, 07:47 Uhr | dpa

Fahrzeug der Polizei mit Blaulicht: In Eisleben hat ein Unbekannter mit einem Luftgewehr auf Kinder geschossen. (Symbolbild) (Quelle: Jens Büttner/zb/dpa)

Beim Spielen mit Freunden hört ein Junge in Sachsen-Anhalt einen Knall. Plötzlich spürt er im Nacken einen stechenden Schmerz. Er muss operiert werden. Dabei finden Ärzte das Projektil einer Luftgewehr-Kugel.

Ein Unbekannter hat in Eisleben mit einem Luftgewehr auf Kinder geschossen und dabei einen Zehnjährigen im Nacken getroffen. Dem Jungen sei nach dem Angriff am Samstagnachmittag im Krankenhaus ein Projektil aus dem Nacken operiert worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Junge werde nun stationär behandelt, Lebensgefahr habe aber nicht bestanden. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" auf ihrer Website darüber berichtet.

Laut Polizei hatte der Junge am Samstag mit anderen Kindern in der Novalisstraße gespielt, als es einen Knall gab. Der Junge habe daraufhin starke Schmerzen im Nacken gespürt und sei nach Hause gelaufen. Die Eltern sahen etwas im Nacken des Jungen stecken und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo das Luftgewehrgeschoss dann umgehend entfernt wurde.

Hinweise auf den Schützen gab es am Sonntagvormittag laut Polizei noch nicht. Der Tatort wurde am Samstag abgesucht. Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung.