Mutmaßlicher Täter auf der Flucht

Zwei Leichen in Wohnhaus in der Oberpfalz gefunden

30.06.2020, 11:11 Uhr | dpa

Polizeifahrzeuge stehen mit eingeschaltetem Blaulicht (Symbolbild): In Bayern sind in einem Wohnhaus zwei Leichen entdeckt worden. (Quelle: Armin Weigel//dpa)

Im bayrischen Schwandorf hat die Polizei zwei Tote in einem Wohnhaus gefunden. Zu den genauen Todesumständen ist bisher nichts bekannt. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Nach dem Fund zweier Leichen in einem Einfamilienhaus in Schwandorf ist der mutmaßliche Täter weiter auf der Flucht. "Die Fahndung läuft ununterbrochen", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Zur genaueren Klärung der Todesursache sollen die beiden Leichen im Laufe des Tages obduziert werden.

Die Polizei hatte in dem Einfamilienhaus am Montag die Leichen der 57 Jahre alten Hausbewohnerin und ihres 69 Jahre alten Lebensgefährten entdeckt. Der 69-Jährige war am Montag nicht zur Arbeit erschienen, woraufhin die Polizei am Vormittag zu dem Wohnhaus der Frau gefahren war und die beiden Toten gefunden hatte. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um den früheren Lebenspartner der Frau, einen 57 Jahre alten Mann.