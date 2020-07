Festnahme in Soest

18-Jähriger soll Onkel erstochen und Großvater verletzt haben

02.07.2020, 13:39 Uhr | dpa

In Soest ist offenbar ein Familienstreit eskaliert: Ein 18-Jähriger hat seinen Onkel mit einem Messer tödlich verletzt, den eigenen Großvater lebensbedrohlich verwundet.

Ein 18-Jähriger soll in einem Wohnhaus in Soest seinen Onkel erstochen und den Großvater schwer verletzt haben. Der 65-jährige werde es "nach bisherigem Kenntnisstand überleben", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Donnerstag.

18-Jähriger flüchtete zu Fuß

Am Mittwochnachmittag habe der 18-jährige Tatverdächtige nach aktuellem Ermittlungsstand mit einem Messer auf seinen 65-jährigen Großvater und auf den Brustkorb des 41-jährigen Onkels eingestochen und sei danach zu Fuß geflohen. Er konnte später von der Polizei festgenommen werden.

Onkel und Großvater wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Dort sei der 41-Jährige aufgrund der Schwere seiner Verletzungen gestorben, teilten die Ermittler mit. "Zum Tatmotiv haben wir bisher keine Anhaltspunkte", erklärte die Staatsanwältin. Der 18-Jährige soll am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Totschlags. Alle Beteiligten seien deutsche Staatsangehörige.