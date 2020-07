Fahndung mit Hubschrauber

32-Jähriger will Feuerwehrmann anfahren und flieht

14.07.2020, 10:30 Uhr | dpa

Feuerwehrleute löschen einen Brand. Plötzlich fährt ein Mann mit seinem Auto gegen das geparkte Einsatzfahrzeug und hält direkt auf einen Feuerwehrmann zu. Jetzt ist er auf der Flucht.

Nachdem ein Autofahrer in Mannheim versucht hat, mit seinem Wagen einen Feuerwehrmann und einen Polizisten anzufahren, fahndet die Polizei nach dem 32-Jährigen. Der Fahrer des Mercedes war nach Löscharbeiten der Einsatzkräfte am Montagabend aus unbekannten Gründen zunächst auf ein geparktes Feuerwehrauto zugefahren, wie die Polizei mitteilte.



Im Rückwärtsgang auf den Feuerwehrmann zu

Er hielt daraufhin an und fuhr dann laut Polizei deutlich zu schnell im Rückwärtsgang auf den Feuerwehrmann zu. Dieser konnte sich durch einen Sprung zur Seite retten. Anschließend versuchte der Mann, auch einen Polizisten anzufahren. Die Polizei schoss auf seinen Wagen.

Der Mann flüchtete mit seinem Auto. Das Fahrzeug wurde später in der Nähe gefunden. Die Polizei könne nicht ausschließen, dass der Mann sich in einer hilflosen oder auch lebensbedrohlichen Lage befindet. Nach ihm wurde auch per Hubschrauber gesucht.