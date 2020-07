Haftbefehle gegen zwei Männer

Krawallnacht von Stuttgart: Weitere Festnahmen

14.07.2020, 21:06 Uhr | dpa

Während die Politik aktuell über die Aufarbeitung der Krawallnacht von Stuttgart streitet, hat die Polizei zwei weitere Verdächtige festgenommen. gegen sie wurde bereits Haftbefehl erlassen.

Die Polizei in Stuttgart hat weitere Verdächtige festgenommen, die an den Krawallen in der Innenstadt im Juni beteiligt gewesen sein sollen. Gegen die beiden 18 und 27 Jahre alten Männer sei Haftbefehl erlassen worden, teilte die Behörde am Dienstag mit.



Den Angaben zufolge stehen die beiden Männer unter Verdacht, sich an den Ausschreitungen und Plünderungen in der Nacht zum 21. Juni beteiligt zu haben. Damit sind bisher 44 Tatverdächtige identifiziert. Gegen 23 Beschuldigte wurden Haftbefehle erlassen.

Randalierer hatten während der Krawalle Schaufenster zerstört und Geschäfte geplündert. Nach Angaben der Polizei waren 400 bis 500 Menschen an den Ausschreitungen beteiligt oder hatten zugeschaut.