Ermittlungen in Schwäbisch Hall

Ehemann getötet? Polizei verhaftet 67-Jährige

05.11.2020, 20:02 Uhr | dpa

Polizeiabsperrung: In Schwäbisch Hall steht eine Frau unter dem Verdacht, ihren Mann getötet zu haben. (Symbolbild) (Quelle: Patrick Seeger/dpa)

In Baden-Württemberg steht eine Seniorin unter Verdacht, ihren Ehemann getötet zu haben. Als die Polizei eintraf, war es bereits zu spät. Die Verdächtige wurde verhaftet.

Eine 67 Jahre alte Frau aus Sulzdorf (Landkreis Donau-Ries) steht im Verdacht, ihren vier Jahre älteren Ehemann mit einem Messer getötet zu haben. In den frühen Morgenstunden des Donnerstag war die Polizei zunächst wegen einer Ruhestörung zu dem Mehrfamilienhaus geeilt, in dem das Ehepaar wohnte. In der betreffenden Wohnung seien Streifenpolizisten auf die Frau und ihren leblosen Gatten getroffen, teilte die Polizei mit.



Ein Notarzt habe das Leben des Mannes nicht mehr retten können. Die Frau sei festgenommen worden. Zu den näheren Hintergründen machte die Polizei zunächst mit Rücksicht auf die Ermittlungen keine Angaben.