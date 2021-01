Polizei ermittelt wegen Nötigung

Mädchen isst "rote Kugel" von Unbekanntem – Krankenhaus

05.01.2021, 17:41 Uhr | dpa

In Sachsen wurde eine Neunjährige von einem unbekannten Mann genötigt, einen Gegenstand zu essen. Darauf übergab sie sich und verlor sogar das Bewusstsein. Nun sucht die Polizei den Mann.

Eine Neunjährige ist in Aschersleben (Salzlandkreis) in Ohnmacht gefallen, nachdem sie einen zunächst nicht identifizierten Gegenstand von einem Fremden gegessen haben soll. Ein etwa 50 Jahre alter Unbekannter soll dem Mädchen am Montag eine "rote Kugel" gegeben und das Kind genötigt haben, diese zu essen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Danach habe sich das Mädchen übergeben und zeitweise das Bewusstsein verloren. Rettungskräfte brachten es zur Untersuchung und späteren Beobachtung in ein Krankenhaus.

Worum es sich bei der roten Kugel handelte, war zunächst unklar. In der Plastiktüte, aus der der Mann die rote Kugel geholt haben soll, sollen noch weitere derartige Kugeln gewesen sein. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem unbekannten Mann ein.



Neben der Suche des Verdächtigen wollten die Ermittler am Dienstag erneut auch das Mädchen zu dem Vorfall befragen. Auch soll ein Phantombild erstellt werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Nötigung und schweren Körperverletzung.