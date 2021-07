Sexueller Übergriff in Leer

Drei Männer sollen 18-Jährige vergewaltigt haben

27.07.2021, 09:55 Uhr | dpa, t-online

Im ostfriesischen Leer ist eine junge Frau am Wochenende offenbar von drei Männern vergewaltigt worden. Die Verdächtigen wurden nach der Tat festgenommen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau in Leer in Ostfriesland gegen drei Männer. Zu dem Übergriff sei es in einer Wohnung in der Leeraner Südstadt gekommen, wie die Beamten am Montag mitteilten. Laut "Bild" soll es sich bei der Frau um eine 18-Jährige handeln, die Polizei bestätigte diese Information bislang nicht.



Die Verdächtigen im Alter von 18, 20 und 21 Jahren wurden nach der Tat am Samstagmorgen festgenommen und am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt. Wie eine Polizeisprecherin t-online bestätigte, handelt es sich bei den drei Verdächtigen um zwei Syrer und einen Iraker.



Eine angeordnete Untersuchungshaft für alle drei wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Einzelheiten zu den Umständen der Tat in der Nacht von Freitag auf Samstag sowie zum Zustand des Opfers nannten Polizei und Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Wie "Bild" berichtet, befinde sich die junge Frau in einem kritischen psychischen Zustand.