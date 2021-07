Versuchter Mord

Feuerwehrmann als Brandstifter verurteilt – zehn Jahre Haft

30.07.2021, 18:49 Uhr | dpa

Rund 400 Strohballen brennen in Gundelsheim in Baden-Württemberg: Auch dieses Feuer im Oktober 2020 soll der Feuerwehrmann gelegt haben. (Quelle: Franziska Hessenauer/dpa)

Er soll mehrere Brände in der Region Heilbronn gelegt und dabei das Leben einer Familie gefährdet haben: Ein Feuerwehrmann geht deswegen nun ins Gefängnis.

Das Landgericht Heilbronn hat einen Feuerwehrmann wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung und sechs weiteren Brandstiftungen zu zehn Jahren Haft verurteilt. Das teilte das Gericht am Freitag mit. Der Feuerwehrmann aus der Gemeinde Gundelsheim soll zwischen April 2010 und November 2020 insgesamt sieben Brände in der Region gelegt haben, die einen Sachschaden von einer halben Million Euro verursachten.

Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, bei dem Brand eines Schuppens im Mai 2020 den möglichen Tod einer im Nachbargebäude schlafenden vierköpfigen Familie im Nachbargebäude zumindest in Kauf genommen zu haben. Die Familie blieb damals unverletzt.



Mit der verhängten Strafe folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte eine Strafe von nicht mehr als acht Jahren gefordert.