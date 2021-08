18-Jährige tot

Kosovo: Zwei Männer mit Schweizer Kennzeichen unter Mordverdacht

23.08.2021, 13:02 Uhr | NE, t-online

Im Süden des Kosovos haben zwei Männer mit Schweizer Kennzeichen eine Frauenleiche in einem Spital abgegeben. Dann ergriffen sie die Flucht. Doch die Überwachungskamera lieferte wichtige Hinweise.

Im Kosovo stehen zwei Männer unter Mordverdacht, die in einem Wagen mit Schweizer Kennzeichen unterwegs waren. Wie das Schweizer Boulevardmedium "20 Minuten" berichtete, sollen die 32- und 29-jährigen Verdächtigen eine junge Frau getötet haben.



Die Leiche der 18-Jährigen gaben die beiden offenbar in einem Spital in Ferizaj ab – anschließend flohen sie. Mithilfe von Bildern der Überwachungskameras am Krankenhaus konnte die Polizei die Männer jedoch identifizieren, so "20 Minuten". Während der 32-Jährige bereits gefasst sei, laufe die Suche nach dem zweiten Verdächtigen weiter.