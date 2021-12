Selbsternannter Prophet

Sektenführer wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt

30.12.2021, 17:29 Uhr | AFP, dpa

Er nannte sich selbst "Prophet": Ein 59-Jähriger ist zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er eine anfangs Minderjährige aus seiner Glaubensgemeinschaft jahrelang missbraucht habe.

Der selbsternannte Prophet einer Sekte ist in Kleve zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Der Niederländer sei mehrerer Fälle des sexuellen Missbrauchs, teilweise des schweren Missbrauchs, schuldig gesprochen worden, teilte eine Sprecherin des Landgerichts am Donnerstag mit. Sein Opfer ist inzwischen eine junge Frau.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der heute 59-Jährige das anfangs minderjährige Mädchen aus der Glaubensgemeinschaft zunächst in seiner Heimat und später in einem ehemaligen Kloster am Niederrhein jahrelang missbraucht hat. In der Anklage war von insgesamt 132 Mal die Sprache. Außerdem wurde ihm vorgeworfen, die heute 27 Jahre alte Frau in dem Kloster zeitweise gegen ihren Willen festgehalten zu haben. Von diesem Vorwurf aber wurde er freigesprochen.

Der Mann war im Oktober vergangenen Jahres bei einer Razzia gegen die Sekte "Orde der Transformanten" im ehemaligen Kloster Graefenthal im niederrheinischen Goch festgenommen worden. Der Prozess gegen ihn begann im Juni. Seine Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert, der Mann hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.