Nach dem Tod eines Mannes nach einer Polizeikontrolle sind immer noch viele Fragen offen: Warum starb der Mann? Was geschieht mit den beteiligten Beamten? Auf einer Pressekonferenz gab es nun neue Details.

An der Leiche eines nach einer Polizeikontrolle in Mannheim gestorbenen Mannes sind nach Angaben des baden-württembergischen Landeskriminalamtes (LKA) Spuren stumpfer Gewalt festgestellt worden. Diese seien aber "von geringer Intensität gewesen", sagte LKA-Präsident Andreas Stenger am Mittwoch. Es sei unklar, ob der 47-Jährige eines gewaltsamen oder eines natürlichen Todes gestorben sei. Der Mann habe auch eine Herzinsuffizienz gehabt. Entgegen Zeugenbehauptungen sei das Nasenbein des Mannes nicht gebrochen gewesen, sagte Stenger.