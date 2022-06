Offenbar hatte die Polizei schon frĂŒher als angenommen Hinweise auf den Hauptbeschuldigten im Missbrauchsverfahren, das NRW erschĂŒttert hat. DatenschutzgrĂŒnde haben die Ermittlungen aber erschwert, so Innenminister Reul.

"Es scheint so, dass die Ermittler aus einem anderem Missbrauchskomplex schon lÀnger eine Spur zu dem HaupttÀter in Wermelskirchen hatten", sagte Reul weiter. "Hier ging es auch um Fragen, die den Datenschutz und eine fehlende Identifikationspflicht im Netz betreffen."

Beamte beklagen Datenschutzmaßnahmen

Das jĂŒngste Opfer im vor einer Woche bekanntgewordenen Missbrauchskomplex war einen Monat alt, bislang wurden 33 Opfer identifiziert. Die Polizei fĂŒhrt aktuell 73 TatverdĂ€chtige. Die VerdĂ€chtigen sollen Kinderpornografie besessen und getauscht haben. Teilweise sollen sie Kinder auch selbst missbraucht haben. Der Hauptbeschuldigte, der bereits im Dezember in seinem Haus in Wermelskirchen festgenommen worden war, hatte seine Dienste als Babysitter im Internet angeboten; auf diesem Weg soll er sich seinen Opfern genĂ€hert haben.

Wermelskirchener soll Kind in Tierpark missbraucht haben

Darstellung von Kindesmissbrauch steigt erheblich an

In Nordrhein-Westfalen wurden in den vergangenen Jahren immer wieder große Missbrauchsprozesse gefĂŒhrt. Zuletzt wurden die Hauptbeschuldigten im Komplex MĂŒnster zu langen Haftstrafen verurteilt. Zuvor lösten bereits der jahrelang unentdeckt gebliebene Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in LĂŒgde und der Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach bundesweit Entsetzen aus.