USA | Florida: Achtjähriger erschießt einjähriges Mädchen

Aktualisiert am 28.06.2022 - 09:16 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Mit der Waffe seines Vaters hat ein Junge in den USA ein kleines Mädchen getötet. Ein weiteres Kind wurde durch den Schuss verletzt.

Ein acht Jahre alter Junge hat im US-Bundesstaat Florida mit der Waffe seines Vaters ein einj√§hriges M√§dchen erschossen und ein weiteres Kleinkind verletzt. Der Vater hatte seine Waffe in einem Hotelzimmer zur√ľckgelassen, wo der Junge sie fand, damit spielte und dann wohl unabsichtlich einen Schuss abfeuerte, wie der zust√§ndige Sheriff im Bezirk Escambia, Chip Simmons, am Montag (Ortszeit) erkl√§rte.

Nach dem Vorfall vom Sonntag sei der 45 Jahre alte Vater ins Hotelzimmer in Pensacola zur√ľckgekommen und habe nach Ansicht der Ermittler zun√§chst die Waffe und Drogen versteckt, sagte Simmons weiter. Ihm werde nun Waffenbesitz als verurteilter Straft√§ter, Behinderung der Ermittlungen, schuldhafte Fahrl√§ssigkeit und nicht sachgerechtes Aufbewahren einer Waffe zur Last gelegt.

Weiteres Kind unverletzt

"Was uns hier vorliegt, ist ein 14-fach verurteilter Straft√§ter, der mit seiner Freundin in einem √∂rtlichen Motel eine Waffe hat; er l√§sst die Waffe zur√ľck, sichert sie nicht ordentlich, was es seinem acht Jahre alten Sohn erm√∂glicht, die Waffe zu nehmen und abzufeuern; er t√∂tet eine Einj√§hrige und verletzt eine Zweij√§hrige", sagte Simmons.