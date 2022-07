US-Polizei: Mutmaßlicher Todesschütze plante weiteren Angriff

Der wegen des Blutbads in einem Chicagoer Vorort festgenommene junge Mann hatte offenbar einen weiteren Angriff geplant. Er habe die Tat in Highland Park am US-Nationalfeiertag gestanden und zudem angegeben, "ernsthaft erwogen" zu haben, nach der Flucht weitere Menschen zu t├Âten, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Dem 21-J├Ąhrigen droht wegen siebenfachen Mordes und voraussichtlich weiterer Anklagepunkte lebenslange Haft.