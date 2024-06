Videotranskript lesen

Angriff auf eine russische Überwachungsdrohne in großer Höhe.

In den vergangenen Wochen häufen sich Videos des ukrainischen Militärs und seiner Unterstützer, die die Zerstörung russischer Kampf- und Aufklärungsdrohnen am Himmel zeigen.

Russische Quellen warnen ebenfalls vor den “zunehmenden” Angriffen in einer Höhe von 1,2 bis 2,5 Kilometern und raten den Drohnenpiloten, ihre Flugrouten zu variieren und mehr Manöver durchzuführen, um den ukrainischen FPV-Drohnen zu entgehen.

Eine andere Quelle warnt vor “ernsten Konsequenzen” speziell bei der Zerstörung von russischen ISR-Drohnen.

Diese unbemannten Flugobjekte dienen vor allem der Überwachung und Aufklärung und spielen eine wichtige Rolle bei Entscheidungen an der Front. Sie sind jedoch deutlich teurer als die FPV-Drohnen, die die Ukraine gegen sie einsetzt.

Die Ukraine nutzt die kleinen, per Kamera gesteuerten Drohnen regelmäßig, um russische Militärfahrzeuge und Stellungen anzugreifen.

Auch Russland setzt FPV-Drohnen im Krieg gegen die Ukraine ein.

Im Umgang mit den neuen Angriffen tun sich Putins Streitkräfte wohl schwer. So rät ein Beobachter: Da die Drohnen mit festen Flügeln den FPV-Drohnen in der Luft schutzlos ausgeliefert seien, bliebe nur, auch die ukrainischen Flugobjekte zur Aufklärung zu zerstören.