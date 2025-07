Russlands Präsident Wladimir Putin setzt ungeachtet der jüngsten Verärgerung von US-Präsident Donald Trump seine Offensive in der Ukraine mit großer Entschlossenheit und Brutalität fort. Die "New York Times" will erfahren haben, dass der Kremlchef davon ausgeht, dass sich die militärische Lage in diesen Tagen und Wochen zu seinen Gunsten entwickelt. Mehr noch: Putin geht offenbar davon aus, dass die ukrainischen Verteidigungslinien in den kommenden Monaten einbrechen könnten.