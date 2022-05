Aktualisiert am 30.05.2022 - 20:00 Uhr

Deutsche und kurdische ArchĂ€ologen haben dank einer DĂŒrre eine 3.400 Jahre alte Stadt am Fluss Tigris im Irak freigelegt. Die Ruinen aus altorientalischer Zeit hĂ€tten sich zu Beginn des Jahres erneut gezeigt, als wegen langer Trockenheit der Wasserspiegel des Mossul-Stausees sank, teilte die UniversitĂ€t Freiburg am Montag mit.

Im Wettrennen gegen die Zeit legten die ArchĂ€ologen eigenen Angaben zufolge zwischen Januar und Februar dieses Jahres die Siedlung frei und dokumentierten sie. Anschließend stieg der Wasserspiegel wieder an.

Das Team grub eigenen Angaben zufolge unter anderem eine Befestigungsanlage mit Mauern und TĂŒrmen, ein mehrstöckiges Lagerhaus sowie ĂŒber 100 Keilschrifttafeln aus. Vieles ist demnach noch gut erhalten. "Dass die Keilschrifttafeln aus ungebranntem Ton so viele Jahrzehnte unter Wasser ĂŒberdauert haben, grenzt an ein Wunder", sagte der an der Grabung beteiligte ArchĂ€ologe Peter PfĂ€lzner von der UniversitĂ€t TĂŒbingen.