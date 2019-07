Ideale Bedingungen

Totale Sonnenfinsternis in Südamerika zu sehen

01.07.2019, 21:34 Uhr | dpa

Kinder probieren Spezialbrillen aus: Am Dienstag wird ei totale Sonnenfinsternis zum Schauspiel in Südamerika. (Quelle: Esteban Felix/dpa)

Südamerika wartet auf die Sonnenfinsternis. Tausende Schaulustige werden am Dienstag entlang der Route das Naturschauspiel beobachten.

In Teilen von Südamerika ist am Dienstag eine totale Sonnenfinsternis zu sehen. Dabei schiebt sich der Mond zwischen Erde und Sonne und verdunkelt damit die Sonne. Der Schatten des Mondes trifft am Nachmittag (Ortszeit) zunächst nahe der Stadt La Serena auf die chilenische Pazifikküste, zieht dann in südöstlicher Richtung über Argentinien hinweg und verschwindet schließlich südlich der Hauptstadt Buenos Aires über dem Atlantik.

Entlang der Route werden etliche Tausend Schaulustige erwartet. Auch viele Wissenschaftler kommen in die Region, um die Sonnenfinsternis zu beobachten. Die Atacama-Wüste in Chile und die argentinische Provinz San Juan gelten aufgrund der klimatischen Bedingungen und des meist wolkenfreien Himmels als ideal für die Beobachtung des Spektakels am Himmel.







Auch im Großraum Buenos Aires werden bei gutem Wetter Millionen Menschen die Sonnenfinsternis beobachten können – allerdings nur ganz kurz. Wenn der Mondschatten am frühen Abend den Ballungsraum am Río de la Plata erreicht, wird die Sonnenfinsternis nur noch für eine knappe Minute zu sehen sein. Kurz danach geht die Sonne unter.