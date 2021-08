Corona-Pandemie

Studie: Mehr Kilos, weniger Fitness im ersten Pandemiejahr

26.08.2021, 17:40 Uhr | dpa

Jugendliche nehmen an einem Abspeckprogramm für stark übergewichtige Jugendliche am Kinderkrankenhaus an der Bult in Hannover teil. Foto: picture alliance / dpa. (Quelle: dpa)