Wie Eisbären beim Duschen Energie sparen helfen

"Beim Green Nudging wird nichts verboten und nichts belohnt", sagt die Bremer Projektleiterin Astrid Stehmeier. "Man lässt die Leute wie sie sind, aber ändert die Entscheidungsumgebung." Viele Menschen wollten sich ja gerne klimafreundlicher verhalten, seien aber ohne großes Überlegen in einer Routine verhaftet. Oft reiche es, Voreinstellungen zu ändern. So könne die Klimaanlage im Büro routinemäßig zu einer bestimmten Zeit ausgehen oder die Spülmaschine könne automatisch auf Ökowaschgang eingestellt sein. Wer will, kann die Einstellungen ändern. "Nudging ist ein schlankes Instrument für Klimaschutz, da muss kein großes Rad gedreht werden", sagt Stehmeier.

Oft reicht als "Nudge" schon eine konkrete Information, hat Stehmeier festgestellt. Etwa, wenn im Büro an Müllbehältern Symbole kleben, die genau zeigen, was wo hineingehört. Eine Firma hat damit erreicht, dass der Anteil der korrekt sortierten Müllstationen von 46 auf 71 Prozent gestiegen ist.

Oder bei der Dusche mit den Eisbären, die auch den Wasser- und Energieverbrauch anzeigt. Die Firma Amphiro lässt den Duschkopf auch via App mit einem Smartphone verbinden. So kann die Schnelligkeit, mit der die Eisbären verschwinden, eingestellt werden. In der App können Duschende verfolgen, wie sich ihr Energieverbrauch entwickelt. Auf Instagram ist die Firma mit Informationen wie dieser präsent: "Eine Sekunde warm duschen verbraucht so viel Energie wie das Aufladen eines Smartphones."